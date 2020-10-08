Съемки третьего «Человека-паука» стартуют в Нью-Йорке

Студии Disney и Sony на следующей неделе в Нью-Йорке начинают съемки третьего «Человека-паука», по городу уже размещены знаки с названием фильма.

Как сообщает портал MovieWeb, съемки третьей части под рабочим названием «Безмятежность сейчас» начнутся в Нью-Йорке 16 октября. В то же время первоначально на площадке не будет Тома Холланда, играющего главную роль, поскольку он пока занят в другом проекте, а также режиссера Джона Уоттса.

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Уточняется, что это могут быть второстепенные съемки для сбора дополнительных кадров с видами Нью-Йорка, поскольку ранее сообщалось, что съемки начнутся не ранее следующего года.

Сюжет фильма не разглашается, известно, что к свои ролям вернутся Том Холланд и Зендая, играющие соответственно Питера Паркера и Эм-Джей, также в фильме появятся лучший друг Питера Нед и его тетя Мэй.

Ожидается, что фильм станет продолжением шокирующего финала прошлогоднего фильма «Вдали от дома», где личность Человека-паука была раскрыта Джей Джоном Джеймсоном, которого сыграл Дж. К. Симмонс.

Известно, что в этом фильме Джейми Фокс опять сыграет злодея Электро, он уже играл эту роль в фильме «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» 2004 года с Эндрю Гарфилдом в роли супергероя.

Глава студии Marvel Кевин Файги ранее говорил о третьем фильме франшизы про Человека-паука и заявлял, что картина сосредточится на самом Питере, а не на остальной части киновселенной. Питер Паркер как бы выйдет из тени Тони Старка, Капитана Америка и других Мстителей.

Изначально дата выхода Человека-паука 3 была назначена на 16 июля 2021 года. Но из-за пандемии все премьеры были смещены. Теперь премьера третьего «Человека-паука» запланирована на 5 ноября 2021 года.