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Как досмотреть сериал по дороге на работу?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Представим ситуацию — вечером включил долгожданное продолжение любимого сериала и уснул. Что делать? Досмотреть утром по дороге на работу. Это легко, если в смартфоне установлено приложение онлайн-кинотеатра Wink.

Функция под названием «мультискрин» позволяет подключить к аккаунту в видеосервисе Wink сразу пять разных устройств — например, это могут быть телевизор, компьютер, два смартфона и планшет. Wink будет синхронизироваться на всех гаджетах.

Например, пользователь не успел досмотреть фильм или сериал на телевизоре дома. Не беда — можно запустить приложение Wink на смартфоне и продолжить просмотр в дороге с нужного места. Удобно и просто. При необходимости также можно подключить к онлайн-кинотеатру мобильные устройства всех членов семьи — к примеру, один телевизор и четыре смартфона.

Чтобы использовать Wink пяти устройствах, достаточно авторизоваться на всех гаджетах под своей учетной записью. Сервис разрешает подключать неограниченное количество устройств, однако какой-то из «лишних» гаджетов придется отключить, чтобы их общее количество не превышало пяти. То есть можно одни устройства удалять, другие добавлять.

В коллекции Wink — сотни популярных и специализированных телевизионных каналов, а также тысячи фильмов и сериалов. Бесплатными для пользователей являются только основные федеральные телеканалы, для полноценного использования сервиса нужна подписка. Сейчас подписку «Максимум» можно подключить бесплатной — по специальному подарочному промокоду.

Приложение Wink устанавливается на современных телевизорах Smart TV, телевизионных приставках Android TV и Apple TV, планшетах и смартфонах с операционными системами Android и iOS. Для стационарных компьютеров и ноутбуков доступна полноценная веб-версия сервиса по адресу wink.rt.ru.



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