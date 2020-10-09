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Названа «недопустимая» ошибка при варке картофеля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: raymond_zoller / Attribution-ShareAlike License

Варка картофеля — очень простая операция, однако многие совершают при этом недопустимую «ошибку», заливая очищенный картофель холодной водой. В результате в процессе варки он теряет большую часть питательных веществ.

Правильным решением будет класть сырой картофель в кипящую воду и солить ее, только когда он станет мягким, пишет польский портал Wirtualna Polska. В материале указывается, что молодой картофель следует опустить в кипяток и варить на среднем огне 15-20 минут.

Что касается старого картофеля, то его лучше варить «в мундире», а в случае очистки срезать кожуру как можно тоньше. Картошку, предназначенную на пюре, можно нарезать на небольшие куски, чтобы сократить время термической обработки, и снизить потери полезных веществ.

Чтобы простое и популярное во всем мире блюдо стало вкуснее, издание рекомендует добавить молоко в воду, в которой варится картошка, в пропорции 250 миллилитров на литр, а также сливочное масло и лук.

Картофель — отличный источник витамина C, корнеплод среднего размера позволяет покрыть четверть суточной потребности в нем. Кроме того, употребляя картофель, человек получает магний, кальций, железо, марганец, йод, натрий и серу.

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Домострой #Кухня #Еда
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Топ комментариев

horror11

Сколько положительных реакций на данную новость )) Все ждут с нетерпением результата.))

Lava Lava

"Был бы человек, а статья найдется."

corrector

Они ходили с плакатами "Русская армия вон из страны Армении" что теперь поделать..

лачинов

Реджепу вообще надо бы по лапкам надавать. Интересы Газпрома похоже слишком дороговато обходятся в политическом...

Lava Lava

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