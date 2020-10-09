Максимум с начала пандемии заразились коронавирусом в России

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 12 126, это максимум с начала пандемии, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Предыдущий максимум — 11 656 случаев за день — был зафиксирован 11 мая. В общей сложности в стране заразились 1 272 238 человек.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло в стране до 240 560. Это максимум с 17 июня.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло в России на 7 092, до 1 009 421.

Число зарегистрированных за сутки в России летальных исходов из-за коронавируса составило 201 против 191 днем ранее, всего с начала эпидемии умерли 22 257 человек.

Количество смертей за один день превысило 200 в пятый раз за все время распространения коронавируса в стране. По данным штаба, условная летальность новой инфекции осталась на уровне 1,75%.