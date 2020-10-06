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Gorillaz и Элтон Джон в образе мультяшек выпустили клип

Источник:
Sibnet.ru
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Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила новый клип на песню «The Pink Phantom», где появился 73-летний Элтон Джон в образе мультяшки.

Элтон Джон предстает в кадре в виде мультяшного персонажа. Он играет на розовом рояле и позирует в костюме-двойке подобного оттенка.

Рядом с Джоном в кадре появляется персонаж группы Gorillaz 2D. Он также усаживается за рояль. Также в клипе появился рэпер 6lack.

Трек «The pink phantom» вошел в новый альбом «Song Machine, Season One: Strange Timez», в записи которого приняли участие музыканты Slowthai и Slaves, Питер Хук из группы «Joy Division» и «New Order», Скепта и Тони Аллен, Роберт Смит из «The Cure» и многие другие.



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