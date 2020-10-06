Стоимость ОСАГО выросла, несмотря на обещания обратного

Средняя стоимость ОСАГО увеличилась в сентябре до 5,9 тысячи рублей (на 4,9%) по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании сервиса онлайн-страхования Pampadu. Рост произошел после вступления в силу закона об индивидуализации ОСАГО, страховщики заверяли, что аккуратные водители будут платить меньше.

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в августе 2020 года составила 5622 рублей, а в сентябре она возросла до 5,9 тысячи рублей, приводит ТАСС результаты анализа.

Лидерами по средней стоимости стали в сентябре Москва (9198 рублей), Московская область (9119 рублей) и Татарстан (8953 рубля). Самая низкая средняя цена автостраховки в сентябре отмечена в Туве (3582 рубля), в Еврейской АО (3716 рублей) и в Карелии (4014 рублей). Наибольший рост стоимости ОСАГО в минувшем месяце зафиксирован в Кировской области — на 51% (или на 2494 рубля).

«По итогам первого месяца после вступления нового закона в силу эксперты Pampadu Research наблюдают увеличение стоимости полиса в "проблемных" регионах, где статистически чаще происходят ДТП, активно работают юристы по спорам со страховыми компаниями, а также просто страховые мошенники. Одновременно автомобилистам "прибыльных" регионов повезло, и стоимость полиса для них снизилась», — прокомментировал результаты исследования основатель и CEO проекта Pampadu Сергей Локтев.

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступил в силу 24 августа. Он позволяет страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса. Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс высказывался, что компании будут конкурировать за безубыточных клиентов и снижать для них тарифы.