Подростки устроили погром на кладбище под Новосибирском

Трое подростков в выходные разгромили несколько надгробий на кладбище в селе Дубровка Маслянинского района Новосибирской области.

О происшествии на кладбище в Дубровке сообщили местные жители в соцсетях, опубликовав кадры разгрома, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье. Полиция нашла виновных.

«Было установлено, что к совершению противоправного деяния были причастны трое несовершеннолетних жителей села», – сообщил журналистам в понедельник представитель ГУ МВД по Новосибирской области.

По факту происшествия проводится проверка. Инспекторы ПДН работают с подростками и выясняют причины совершённого.