Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно

Играй и забирай! Подписки, промокоды и бесплатные доступы к развлекательным и образовательным услугам Ростелеком.

К Дню компании Ростелеком запустил на Sibnet.ru «Большую игру». Правила простые — за ответы на тематические вопросы начисляются баллы, которые в любой момент до 11 октября можно обменять на подписки и промокоды в игровом магазине.

Участвовать в игре могут как клиенты Ростелекома, так и абоненты других провайдеров. Так , например, промокод видеосервиса Wink можно активировать на любом устройстве с интернетом от любого оператора. Также и с образовательным сервисом «Лицей». Нет ограничений и на получение «Цифровой помощи» по диагностике и отладке домашнего ПК.



Для клиентов Ростелекома предусмотрены дополнительные подарки, Это бонусы провайдера, подключение к онлайн-библиотеке «ЛитРес», месяц игровых опций для геймеров и другие.