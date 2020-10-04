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Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Играй и забирай! Подписки, промокоды и бесплатные доступы к развлекательным и образовательным услугам Ростелеком.

К Дню компании Ростелеком запустил на Sibnet.ru «Большую игру». Правила простые — за ответы на тематические вопросы начисляются баллы, которые в любой момент до 11 октября можно обменять на подписки и промокоды в игровом магазине.

Участвовать в игре могут как клиенты Ростелекома, так и абоненты других провайдеров. Так , например, промокод видеосервиса Wink можно активировать на любом устройстве с интернетом от любого оператора. Также и с образовательным сервисом «Лицей». Нет ограничений и на получение «Цифровой помощи» по диагностике и отладке домашнего ПК. 

Для клиентов Ростелекома предусмотрены дополнительные подарки, Это бонусы провайдера, подключение к онлайн-библиотеке «ЛитРес», месяц игровых опций для геймеров и другие. 



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