Как активировать промокод в видеосервисе Wink?

Интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink представляет пользователям тысячи фильмов, сериалов и сотни телеканалов. А промокод от Ростелекома позволяет расширить список контента для бесплатного просмотра. Где взять промокод и как его активировать на смартфоне, ПК и в телевизоре?

На время карантина и самоизоляции «Винк» открыл для бесплатного просмотра серьезную коллекцию кинокартин, телепередач, обучающих программ для школьников и контента для самых маленьких зрителей.

Но в обычных условиях бесплатны только 20 телеканалов федеральных цифровых пакетов и небольшая часть киноколлекции. Остальное доступно при оформлении платной подписки или разовой аренды.

Зачем нужен промокод?

Промокод позволяет подключить подписки бесплатно.

Такие промокоды получают все новые абоненты Ростелекома. Кроме того, Ростелеком периодически дает возможность всем желающим познакомиться с «Винком», независимо от провайдера, и дарит промокоды на тысячи фильмов и сериалов.

Как активировать?

Активация промокода схожа для всех устройствах — на ПК, смартфоне или телевизоре. Делается это в несколько кликов.

Сначала нужно пройти несложную бесплатную регистрацию в сервисе. В дальнейшем к созданному аккаунту в Wink можно привязать пять различных устройств, и на них всех смотреть оформленную подписку и пользоваться синхронизированными персональными настройками.

Далее необходимо зайти в свой аккаунт, выбрать в меню «Винка» раздел «Мое», затем пункт «Активация промокода» и ввести код (от 10 до 15 символов), активировать. Активация на сайте и в приложениях для смартфонов аналогичная.

Чтобы активировать промокод на Smart TV, Android TV и Apple TV, необходимо зайти в раздел «Моё», выбрать «Настройки», затем «Активировать промокод», ввести код и дождаться сообщения об успешной активации.

Мобильное приложение Wink: полная инструкция

Как получить аукционный промокод?

Нужно не пропустить акцию, в рамках которой Ростелеком дарит промокоды. Предыдущая была к Новому году. Сейчас — в рамках праздничного проекта на Sibnet.ru, приуроченного к юбилею Победы в ВОВ.

До 31 мая можно получить и активировать промокод на подписку в Wink «Максимум». Подписка включает 262 телевизионных канала и 7 тысяч фильмов и сериалов, в том числе богатую коллекцию отечественного и зарубежного военного кино. Срок действия подписки — 30 дней с момента активации.