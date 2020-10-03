НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС

Источник:
Sibnet.ru
469 9
Фото: © пресс-служба МИД РФ

Ответные санкции Белоруссии будут автоматически действовать в России в соответствии с обязательствами союзника, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее раскачивание внутриполитического положения в Белоруссии», — отметила дипломат.

Захарова указала, что Москва расценивает решение Брюсселя ввести санкции против Минска «как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны».

Российское дипломатическое ведомство призвало Евросоюз задуматься об опасных последствиях такой линии поведения. Ранее саммит глав государств ЕС одобрил список санкций, в который вошли около 40 граждан Белоруссии.

Минск в ответ объявил симметричные ограничения, при этом ответный черный список со стороны Белоруссии опубликован не был. Также Белоруссия пригрозила выйти из совместных программ и проектов с ЕС.

Еще по теме
Трампа переправили в военно-медицинский центр
Евросоюз утвердил санкции против Белоруссии
Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана
Трамп и его супруга заразились коронавирусом
смотреть все
Политика #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС
•
Пляжи Камчатки накрыл «выброс смерти»
•
Мишустин продлил мораторий на банкротства
•
Трампа переправили в военно-медицинский центр
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пойти к успеху: где найти «правильные» книги
Сибирь 03.10.2020 09:23
Что можно увидеть в небе в октябре
Сибирь 03.10.2020 06:05
«Золотое кольцо» для туристов открыли в Сибири
Сибирь 02.10.2020 18:57
Замглавы Барнаула обвинили в получении крупных взяток
Сибирь 02.10.2020 17:55
Самое популярное
Ростелеком раздает кинотеатр Wink бесплатно
25774
Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше
24325
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
7716
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
4681
Обсуждение (9)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС
•
Пляжи Камчатки накрыл «выброс смерти»
•
Мишустин продлил мораторий на банкротства
•
Трампа переправили в военно-медицинский центр
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
42
Путин взялся спасать лес
40
Американский эксперт предсказал скорое обрушение курса доллара
25
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
24
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
23