Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС

Ответные санкции Белоруссии будут автоматически действовать в России в соответствии с обязательствами союзника, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее раскачивание внутриполитического положения в Белоруссии», — отметила дипломат.

Захарова указала, что Москва расценивает решение Брюсселя ввести санкции против Минска «как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны».

Российское дипломатическое ведомство призвало Евросоюз задуматься об опасных последствиях такой линии поведения. Ранее саммит глав государств ЕС одобрил список санкций, в который вошли около 40 граждан Белоруссии.

Минск в ответ объявил симметричные ограничения, при этом ответный черный список со стороны Белоруссии опубликован не был. Также Белоруссия пригрозила выйти из совместных программ и проектов с ЕС.