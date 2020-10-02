Евросоюз утвердил санкции против Белоруссии

Главы государств и правительств стран Евросоюза утвердили санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, которым инкриминируются фальсификация выборов и нарушение прав человека.

Черный список насчитывает около 40 человек, финансовые счета попавших в перечень будут заморожены, им также запретят въезд на территорию ЕС. ЕС тем самым демонстрирует Минску готовность защищать ценности свободы.

«Я думаю, что это важный сигнал. Европейский Союз готов предпринимать действия в отношении тех, кто выступает против демократических движений», — сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя принятие санкций.

При этом в списке не будет президента Белоруссии Александра Лукашенко, так как Евросоюз не отказывается от диалога с ним. ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных.