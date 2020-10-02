Плющенко и Рудковская во второй раз стали родителями

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская во второй раз стали родителями — у них появился второй сын,

«Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала Рудковская в Instagram.

В комментариях к посту подписчики выяснили, что ребенка выносила и родила суррогатная мать.

Рудковская и Плющенко женаты с 2009 года. В 2013 году у них родился сын Александр, которого называют Гном Гномыч.

У 45-летней Рудковской есть двое сыновей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным. У 37-летнего Плющенко также есть еще сын от первого брака.