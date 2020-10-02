Навальный сравнил омских врачей с агентами-убийцами

Вышедший из комы оппозиционер Алексей Навальный заявил, что омские врачи, в частности, главврач местной больницы Александр Мураховский, хотели его смерти, и сравнил их с тайными агентами.

«Главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство — профессия. А он всё знает, но рассказывает миру что-то нарушения обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру, — ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет», – сказал Навальный в интервью Spiegel.

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По словам оппозиционера, такие вопросы должен решать закон, омских медиков надо «судить справедливым судом».

Навальному стало плохо 20 августа при перелёте из Томска в Москву, он впал в кому. Самолёт экстренно сел в Омске, в местной больнице политик провёл двое суток, после чего был транспортирован в берлинскую клинику. Сейчас оппозиционер уже пришёл в себя. Точно не известно, в чём причина состояния Навального, но сам оппозиционер заявил, что его отравили ядом «Новичок», омские медики опровергают эту информацию.