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Сериал про перевал Дятлова выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Первый художественный сериал о тайне перевала Дятлова выйдет на ТНТ. Сюжет проекта построен на архивных документах и личных дневниках дятловцев, сообщает телеканал.

Сериал «Перевал Дятлова» обещает быть близким к реальности. Его создателям — режиссерам и продюсерам Евгению Никишову, Валерию Федоровичу и сценаристу Илье Куликову — удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.

Главную роль в «Перевале Дятлова» исполнит актер Пётр Фёдоров. Задача сериала — пролить свет на самую мистическую и загадочную трагедию СССР.

Мировая премьера сериала в рамках основной конкурсной программы Женевского кинофестиваля состоится в ноябре, но зрители ТНТ увидят сериал раньше. Точная дата выхода «Перевала Дятлова» пока не сообщается.

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