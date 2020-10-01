Сериал про перевал Дятлова выйдет на ТНТ

Первый художественный сериал о тайне перевала Дятлова выйдет на ТНТ. Сюжет проекта построен на архивных документах и личных дневниках дятловцев, сообщает телеканал.

Сериал «Перевал Дятлова» обещает быть близким к реальности. Его создателям — режиссерам и продюсерам Евгению Никишову, Валерию Федоровичу и сценаристу Илье Куликову — удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.

Главную роль в «Перевале Дятлова» исполнит актер Пётр Фёдоров. Задача сериала — пролить свет на самую мистическую и загадочную трагедию СССР.

Мировая премьера сериала в рамках основной конкурсной программы Женевского кинофестиваля состоится в ноябре, но зрители ТНТ увидят сериал раньше. Точная дата выхода «Перевала Дятлова» пока не сообщается.