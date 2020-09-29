Дан прогноз о новом пике коронавируса в России

Количество заболевших COVID-19 в России, скорее всего, достигнет пика через две-три недели, а про наихудшем — в начале ноября, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2-3 недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — цитирует РИА Новости Тавадяна.

Эксперт отметил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80% граждан, а именно такой показатель нужен для достижения эффекта.

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заражения коронавирусом будет до тех пор, пока все не начнут соблюдать правила.

«Повышение будет до тех пор, пока мы все не начнем ходить так, как следует: в масках, перчатках. И не начнем защищать свое здоровье с помощью простых средств — маска, санитайзеры», — сказала Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».