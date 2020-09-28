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Американский эксперт предсказал скорое обрушение курса доллара

Источник:
РИА Новости
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Доллар может в ближайшем времени ожидать резкий спад, считает главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч.

Эксперт указал, что реальный эффективный обменный курс американской валюты снизился на 4,3% с мая по август. Доллар остается наиболее переоцененной из крупных мировых валют, приводит РИА Новости мнение Роуча.

Экономист привел три причины, из-за которых он пришел к выводу, что широкий индекс доллара упадет к концу 2021 года на 35 процентов.

Среди этих факторов он назвал резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в США, повышение роли альтернативных валют, таких как евро и юань, а также «исчезновение особой ауры американской исключительности».

По его мнению, резкий рост дисбаланса в экономике Соединенных Штатов вызван сочетанием рекордного падения размеров внутренних сбережений и ростом дефицита счета текущих операций. «Падение доллара лишь только началось», — заключил Роуч.

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