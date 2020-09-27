COVID предложили лечить как токсическое отравление

Ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе считают, что предположили, что
лечить от тяжелой формы болезни, вызванной коронавирусом нового типа, можно так
же, как при отравлении ядами.
Исследователи пришли к соответствующими выводам на основе
гипотезы, выдвинутой их китайскими коллегами из университета Ибин и
Сычуаньского университета науки и техники. Последние считают, что коронавирус
обладает гемотоксическим действием, в результате которого из молекул
гемоглобина вытесняется атом двухвалентного (свободного) железа, пишут «Известия»
со ссылкой на материалы статьи в «Вестнике восстановительной медицины».
Попадая в кровь, атомы двухвалентного железа вызывают
повреждение стенок сосудов, а затем и внутренних органов. Избыток свободного
железа приводит к капиллярной утечке (разлету плазмы крови через стенки
сосудов) из-за чего поток кислорода, доставляемого к тканям, уменьшается.
В связи с тем, что именно такие симптомы наблюдаются у зараженных коронавирусом с тяжелым течением болезни, ученые из Санкт-Петербургского НИИ предложили лечить это заболевание как отравление гемолитическими ядами.