COVID предложили лечить как токсическое отравление

Ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе считают, что предположили, что лечить от тяжелой формы болезни, вызванной коронавирусом нового типа, можно так же, как при отравлении ядами.

Исследователи пришли к соответствующими выводам на основе гипотезы, выдвинутой их китайскими коллегами из университета Ибин и Сычуаньского университета науки и техники. Последние считают, что коронавирус обладает гемотоксическим действием, в результате которого из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного (свободного) железа, пишут «Известия» со ссылкой на материалы статьи в «Вестнике восстановительной медицины».

Попадая в кровь, атомы двухвалентного железа вызывают повреждение стенок сосудов, а затем и внутренних органов. Избыток свободного железа приводит к капиллярной утечке (разлету плазмы крови через стенки сосудов) из-за чего поток кислорода, доставляемого к тканям, уменьшается.

В связи с тем, что именно такие симптомы наблюдаются у зараженных коронавирусом с тяжелым течением болезни, ученые из Санкт-Петербургского НИИ предложили лечить это заболевание как отравление гемолитическими ядами.