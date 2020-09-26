Найдена связь между витамином D и смертностью от коронавируса

Смертность от коронавируса ниже среди пациентов с достаточным уровнем витамина D в крови, выяснили исследователи Медицинской школы Бостонского университета США.

В ходе исследования были проанализированы медицинские данные 235 пациентов, инфицированных COVID-19, пишет научный журнал PLOS ONE. В результате была выявлена значительная связь между витамином D и степенью тяжести состояния заболевших граждан.

Специалисты установили, что среди умерших от инфекции пациентов старше 40 лет только 9,7% имели достаточно этого витамина против 20% тех погибших, у которых количество витамина D было ниже определенного значения.

По мнению ученых, витамин помогает организму формировать иммунный ответ на заболевание и в достаточном количестве предотвращать так называемый цитокиновый шторм, который приводит к развитию тяжелых респираторных нарушений у больных.