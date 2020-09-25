Поджигателю клиники в Красноярске предъявили обвинение в убийстве

Жителю Красноярска Дмитрию Еремину, которого подозревают в поджоге частной наркологической клиники «Чистый город», предъявили обвинение в убийстве четырех человек, сообщило региональное СУ СК России.

Еремину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). Обвинение также предъявили директору клиники Ольге Бесскровной по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц).

Пожар произошел 17 сентября ночью, когда пациенты спали. Погибли четыре человека, двое пострадали. Огонь вспыхнул после поджога, его устроил Еремин, также числившийся пациентом. После поджога он сбежал, его нашли и задержали на территории Козульского района.

Ольга Бесскровная также была задержана. По данным следствия, она рассказала, что у организации не было лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара.