Приезжего с Урала поймали в Новосибирске с 2,4 кг героина

Полицейские задержали в Новосибирске молодого жителя Первоуральска Свердловской области, у него было почти 2,5 килограмма героина. За такую большую партию наркотика ему может грозить пожизненный срок.

Как сообщило в пятницу ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемого в сбыте наркотиков 25-летнего жителя Первоуральска задержали в его автомобиле на 1-м Мочищенском шоссе. При нём было 96 граммов героина.

Полицейские осмотрели квартиру, где жил задержанный. Там они нашли ещё 2,3 килограмма наркотика, а также электронные весы, упаковочный материал и оборудование, используемое для фасовки наркотических средств.

«Полицейские установили, что подозреваемый в целях конспирации арендовал квартиру в отдаленном районе Новосибирска, которую использовал для хранения и фасовки наркотических средств. Мужчина забирал оптовые партии запрещенных веществ в условленных местах, информацию о которых получал через Интернет, затем фасовал наркотики на мелкие партии и сбывал через тайники-закладки», – сказано в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков. За такую большую партию героина подозреваемому грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.