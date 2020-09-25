НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Приезжего с Урала поймали в Новосибирске с 2,4 кг героина

Источник:
Sibnet.ru
180 0
Фото: © Sibnet.ru

Полицейские задержали в Новосибирске молодого жителя Первоуральска Свердловской области, у него было почти 2,5 килограмма героина. За такую большую партию наркотика ему может грозить пожизненный срок.

Как сообщило в пятницу ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемого в сбыте наркотиков 25-летнего жителя Первоуральска задержали в его автомобиле на 1-м Мочищенском шоссе. При нём было 96 граммов героина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»

Полицейские осмотрели квартиру, где жил задержанный. Там они нашли ещё 2,3 килограмма наркотика, а также электронные весы, упаковочный материал и оборудование, используемое для фасовки наркотических средств.

«Полицейские установили, что подозреваемый в целях конспирации арендовал квартиру в отдаленном районе Новосибирска, которую использовал для хранения и фасовки наркотических средств. Мужчина забирал оптовые партии запрещенных веществ в условленных местах, информацию о которых получал через Интернет, затем фасовал наркотики на мелкие партии и сбывал через тайники-закладки», – сказано в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков. За такую большую партию героина подозреваемому грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Еще по теме
Сжегший лицо полицейскому омский подросток отправится в колонию
Новосибирские преступники ушли в интернет
Избиение полицейского в красноярском аэропорту попало на видео
Новосибирские полицейские ответят за избиение задержанных
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Роспотребнадзор не заметил второй волны коронавируса
•
Париж начал расследование утечки разговора Путина и Макрона
•
Автомобилисты стали меньше ездить
•
Продуктовые сертификаты предложат малообеспеченным
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Навальный впервые поблагодарил российских пилотов и врачей
Сибирь 25.09.2020 19:07
Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев
Сибирь 25.09.2020 18:34
Шерегеш засыпало снегом
Сибирь 25.09.2020 17:55
Томский роддом №4 готовы переоборудовать под COVID
Сибирь 25.09.2020 16:59
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
9289
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8758
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
4680
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4479
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Роспотребнадзор не заметил второй волны коронавируса
•
Париж начал расследование утечки разговора Путина и Макрона
•
Автомобилисты стали меньше ездить
•
Продуктовые сертификаты предложат малообеспеченным
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Западные эксперты признали господство России на рынке пшеницы
55
Путин счел хамством санкции Запада против МС-21
49
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
39
Президент поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
38
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
32