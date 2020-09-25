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Первый снег выпадет в Красноярске после выходных

Источник:
Sibnet.ru
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Первый снег в Красноярске выпадет уже на следующей неделе, а предстоящие выходные будут дождливыми и холодными, сообщил Гидрометцентр России.

В пятницу в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Температура днем не поднимется выше +12 градусов. В субботу и воскресенье будет холоднее.

На выходных красноярцев ждут дожди. Температура днем +10… +11, а ночью +5… +6 градусов. В воскресенье ночью температура опустится до +1 градуса. А со вторника на среду температура ночью опустится ниже нуля градусов. Выпадет первый снег.

В среду и четверг температура днем будет держаться в пределах +7 градусов, ожидаются небольшие дожди. Ночью столбик термометра опустится до -1… -2 градусов и дожди сменятся снегом.

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