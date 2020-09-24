Сотрудников на удаленке предложили не увольнять за пьянку

Законодатели предложили не распространять на дистанционную занятость норму об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Соответствующие изменения внесены в рабочую версию законопроекта о дистанционной работе.

Основанием для увольнения работника на удаленке может послужить отсутствие связи с ним в течение целого дня, но не нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, приводят «Известия» содержание поправок в законопроект.

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В документе, в частности, говорится о нарушении «более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции».

Все остальные основания для увольнения, как следует из текста поправок, останутся прежними как для дистанционной работы, так и для обычной. Работу над поправками планируется завершить в течение осенней сессии.