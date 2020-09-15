Сотрудники захотели прибавки к зарплате за удаленку

Почти половина сотрудников хотят, чтобы им доплачивали за удаленную работу, сообщается говорится в совместном отчете платформы «Mail.ru для бизнеса» и сервиса для поиска работы и сотрудников Worki.

Согласно исследованию, почти половина респондентов считают, что компании могут перевести сотрудников на удаленку навсегда. 46% прошедших опрос платформы «Mail.ru для бизнеса» уверены, что это произойдет в обозримом будущем.

По их мнению, удобнее всего это будет сделать компаниям из сфер IT и телекома (73%), рекламы, маркетинга и PR (62%), финансовых услуг (56%), банковского сектора (34%) и недвижимости (27%). При этом лишь 19% сейчас рассматривают такой вариант.

«Участники опроса также рассказали, какие условия должен создать работодатель для удаленной работы своих сотрудников. По их словам, в первую очередь, компании должны компенсировать расходы на интернет и предоставлять оборудование (по 60%), сотовую связь (54%) и коммунальные услуги (23%). Кроме того, 42% согласились с тем, что необходимо повышать зарплату тем, кто работает из дома», — цитирует исследование ТАСС.

По данным сервиса Worki, летом количество вакансий с возможностью удаленной работы, по сравнению с весной этого года, выросло на 34%. Самыми популярными позициями в период с июня по август стали менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами и бухгалтер. Тогда как весной в топ удаленных вакансий входили оператор колл-центра, логист и тайный покупатель.

Сервис «Mail.ru для бизнеса» проводил опрос сотрудников российских компаний через сервис Askbox, в котором приняли участие порядка 1,5 тысяч человек, сервис Worki предоставил данные из внутренних данных приложения и сайта компании.