Тренды 2020: как выбрать мужское пальто на осень

Приближаются холода – пора подумать о тёплой и комфортной верхней одежде. Есть несколько секретов, как выбрать не только красивое, но и удобное мужское осеннее пальто.

О последних трендах в мире мужской моды и лайфхаках при выборе идеального пальто или куртки на осень рассказала Анастасия Трубачева, руководитель розничной сети сибирского филиала ЗАО «Пеплос».

Мужская верхняя одежда: типы и тренды

«Любая мода сейчас движется в сторону комфорта. Действительно, выбор мужчин не сводится ни к тенденциям, ни к фасонам. Основной критерий – это собственные ощущения. И эксперты мировой мужской моды придерживаются этой политики, при этом рекомендуют оставить в прошлом все стереотипы. Из общих направлений можно только отметить уменьшение припусков на свободу облегания в классическом мужском пальто, это значит более строгие и четкие формы», – говорит собеседница.

По словам Анастасии Трубачевой, куртки – для тех, кто предпочитает свободу движения. В них одинаково удобно и в машине, и на прогулке. Подклад из хлопка или вискозы позволяет телу «дышать». Очень удобно наличие внутренних, нагрудных и боковых карманов. К тому же эта вещь мужского гардероба не требует особого ухода.

Пальто – для любителей теплых и дышащих шерстяных тканей. Строгий классический крой выгодно подчеркнет фигуру, ты всегда обратишь внимание на мужчину, если он проходит по улице в классическом пальто. А пальто в стиле casual – это еще и универсальность, ведь его можно носить и с классическими брюками, и с джинсами. Такие модели, как правило, обыграны различными элементами – капюшоном, плечевыми накладками, кокеткой по спине, дизайном карманов, интересной внутренней отделкой

С чем носить пальто мужчине?

«Классический костюм – это всегда строгий деловой образ, определённые формы, ограничения. Сочетать костюм со спортивной курткой сложно. Есть удлиненные куртки, что-то между спортивной и классической, они будут смотреться с классическими брюками лучше. Но нужно смотреть, чтобы куртка была чуть длиннее пиджака», – объясняет эксперт.

А вот пальто, по словам собеседницы, прекрасно сочетается как с классическими брюками, так с брюками casual и даже с джинсами. В этой ситуации очень важна расцветка. Например, чёрный цвет создаст строгий образ, подчеркнёт статус. А клетка или ёлочка в сочетании с джинсами и спортивной обувью будут выглядеть слегка по-пижонски.

С каким головным убором носить пальто?

Для тех, кто не любит никаких головных уборов, лучшим вариантом станет верхняя одежда с капюшоном. С курткой прекрасно сочетаются однотонные шапки.

С пальто или курткой-бомбером, по словам собеседницы, будет хорошо смотреться драповая или кожаная кепка.

Как носить шарф с пальто

Что касается шарфов и других аксессуаров, то в прохладное время они могут не просто дарить тепло, но и стать интересными элементами образа.

«Если у тебя по дресс-коду серое пальто, серые брюки и нельзя надеть ничего другого, то яркий шарф поможет тебе выразить своё настроение. Ещё сейчас приобретают всё большую популярность рюкзаки. Если вы надели джинсы, кеды и пальто с накладными карманами, клапанами, интересными пуговицами, завязали небрежно шарф, то рюкзак будет очень классно смотреться», – описывает Анастасия Трубачева.

Обувь под пальто

Выбирая обувь под пальто, нужно смотреть, какая ещё одежда присутствует в образе. Если вы надели классический костюм, то к нему лучше подобрать кожаные классические туфли.

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Под чиносы подходит любая обувь – как классическая, так и спортивная. А вот джинсы с классической обувью редко смотрятся удачно.

«Здорово смотрятся зауженные брюки из фактурной ткани в сочетании с пальто и спортивной обувью на молодых людях. Если, например, это классический костюм приталенного кроя и пальто с элементами, которые чуть-чуть отходят от классики, то здесь будут уместны и кроссовки, и кеды», – советует Трубачева.

Пальто из какого материала выбрать?

Эксперт объясняет, что обязательное наличие шерсти в ткани, из которой сделано пальто, – это устаревший стереотип. Сейчас лёгкая промышленность достигла такого уровня, что на ощупь определить, шерсть это или полиэстер, стало практически невозможно. А само синтетическое волокно по своей структуре имитирует натуральное и практически полностью повторяет его главное свойство – удерживать тепло.

«Только при этом шерсть или хлопок, пропуская влагу, намокает, а полиэстер держит тепло и остается сухим. В пальто фабрики "Пеплос" чаще всего используются смесовые ткани – высокое (50% и более) содержание шерсти, полиэстер и вискоза. Такой состав создан производителями пальтовых тканей для того, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики. Благодаря полиэстеру за изделием легче ухаживать и вещь из такой ткани будет служить дольше. Вискоза придаёт мягкости ткани, в пальто из вискозы очень удобно, комфортно. А шерсть в составе – это, прежде всего, тепло», – поясняет собеседница.

Что касается курток, их подкладочная ткань, как правило – это хлопок или вискоза. Ткань верха – обязательно полиэстер - она не промокает и хорошо держит форму.



В магазине «Пеплос» мужское пальто, в котором больше половины состава – это шерсть, можно купить за 13-15 тысяч рублей, пальто из вискозы с добавлением полиэстера – за 7-9 тысяч. Речь идёт о новой коллекции, а цены на акционные модели, сшитые в прошлом году, в том числе и шерстяные, начинаются от 4 тысяч рублей.

Как выбрать мужское пальто на осень?

При выборе мужского пальто важно высказать свои предпочтения консультанту. Именно он хорошо разбирается в ассортименте магазина, учтет ваши пожелания и предложит то, что вам подойдёт. Зачем мучать мужчину лишними примерками, ведь, например, приталенное удлиненное пальто вряд ли сядет на коренастого мужчину, предупреждает собеседница.

Важно обратить внимание на линию плеча. Она должна лежать ровно, без заломов. Плечо пальто должно выходить за естественный уровень плеча не больше, чем на пару сантиметров. Также верхняя одежда должна чуть прикрывать основную, но обязательно закрывать запястье. Что касается длины, чаще всего это вопрос предпочтений, но, если говорить о классике, то пальто обязательно должно быть чуть длиннее, чем пиджак.

Также, по словам представителя «Пеплос», многие мужчины обращают внимание на внутреннюю отделку, конкретно на карманы. Кроме того, для покупателей часто важно наличие капюшона.

Основу качественного и красивого пальто составляют лекало и ткань, говорит эксперт. Фабрика «Пеплос» работает в России уже 50 лет, поэтому у производителя всё до такой степени адаптировано к российским мужчинам, что в магазине можно легко выбрать пальто практически на любую фигуру.

В магазинах «Пеплос» можно выбрать мужское пальто на любой вкус – не только удобное и красивое, но и качественное, которое прослужит вам не один сезон и сохранит свой внешний вид в любую погоду.

В магазинах «Пеплос» можно выбрать мужское пальто на любой вкус – не только удобное и красивое, но и качественное, которое прослужит вам не один сезон и сохранит свой внешний вид в любую погоду.