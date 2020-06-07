Фильмы про моду, которые научат одеваться

Фильмы про моду и стиль, где герои носят наряды дорогих брендов, ходят по подиуму или выдумывают новые модели в маленьких мастерских обычно вызывают желание поменять гардероб или обзавестись какой-то дизайнерской вещицей.

В нашей подборке легкие комедии и серьезные биографические драмы, которые не только помогут разобраться в мире моды, но и покажут его непростую изнанку.

«Дьявол носит Prada», 2006 год

В центре сюжета история молодой журналистки Энди, которая мечтает работать в серьезном издании, но по стечению обстоятельств устраивается помощницей к властному редактору крупнейших нью-йоркских журналов мод Миранде Пристли. Далекая от мира моды Энди постепенно встает на темную сторону Prada и Louis Vuitton.

Фото: © кадр из фильма

Главные роли в фильме исполнили Энн Хэтэуэй (Энди) и Мэрил Стрип (Миранда Пристли). Режиссер картины — Дэвид Фрэнкел. Рейтинг IMDb: 6.90.

Цитаты из фильма:



«Ты продала свою душу дьяволу, когда в первый раз надела туфли от Jimmy Choo, я видела»



«Вы не знаете о том, что этот свитер — не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам невдомек, что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, Ив Сен-Лоран – коллекцию небесно-голубых френчей… И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. Затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом спустился еще ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили»

Образ Миранды Пристли списали с главного редактора журнала Vogue — Анны Винтур. В русском варианте дубляжа героиню озвучивает главный редактор модного журнала «L`Officiel-Россия» — Эвелина Хромченко.

«Месть от кутюр», 2015 год

По сюжету гламурная женщина возвращается в родной город, откуда уехала еще ребенком после обвинения в убийстве. Жители городка сначала не принимают ее, но постепенно она завоевывает расположение местных дам благодаря остроумию и умению кроить безупречные наряды.

Фото: © кадр из фильма

Главную роль в «Мести от кутюр» исполнила Кейт Уинслет, также в модной драме снялись Джуди Дэвис, Лиам Хемсворт, Хьюго Уивинг, Джулия Блейк, Шэйн Борн, Керри Фокс. Режиссером выступила Джослин Мурхаус. Рейтинг IMDb: 7.10.

Цитаты из фильма:



«Понимание того, что ты безупречно одета, придает ощущение внутреннего спокойствия, которое не способна дать религия»



«Тилли заворачивала провинциальных модниц в роскошные ткани, чтобы материя ласкала их тела и они почувствовали, как это – быть богатыми и ухоженными. Надевая изысканные вещи, созданные гением Тилли, дангатарские женщины получали первое представление об осанке, манерах и умении держать себя»

Кейт Уинслет специально научилась шить, чтобы как можно достовернее сыграть свою роль. После этого она даже помогала подбирать для своей героини костюмы.

«Коко Шанель», 2008 год

Фильм основан на биографии французского модельера Коко Шанель. Карина описывает ее жизнь с детства в сиротском приюте и прослеживает ее путь к повсеместному признанию через бедность, войны, обреченные любовные романы и гламурные предательства.

Фото: © кадр из фильма

Роль Коко Шанель исполнила Ширли Маклей, партнерами по кадру стали Дарья Байкалова, Барбора Бобулова, Бриджитт Бучер, Эмили Кейлон, Алис Камборнак. Снял фильм режиссер Кристиан Дюге. Рейтинг «Коко Шанель» IMDb: 6.90.

Цитаты из фильма:



«Женщины должны одеваться для себя, а не для того, чтобы нравиться мужчинам, понимаешь или нет? Свобода никогда не выходит из моды»



«На женщине может быть слишком много надето, но слишком элегантной быть невозможно»

Коко Шанель сделала популярным строгое черное платье, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами — тогда как светские правила того времени требовали переодеваться к обеду и к ужину.

«Завтрак у Тиффани», 1961 год

Главная героина фильма — авантюристка Холли Голайтли, которая не обращает внимания ни на что, кроме собственных нарядов и богатых мужчин. Ее цель — найти богатого жениха и жить у него на содержании. Но однажды в ее жизни появляется молодой сосед, который меняет ее отношение к жизни.

Фото: © кадр из фильма

Роль очаровательной Холли Голайтли исполнила Одри Хепберн, хотя изначально отдать роль планировали Мэрилин Монро. Главная мужская роль досталась Джорджу Пеппарду. Режиссер картины — Блейк Эдвардс. Рейтинг комедийной драмы IMDb: 7.70.

Цитаты из фильма:



«Я нахожу пошлым носить бриллианты до 40 лет»



«Никогда не знаешь точно, где это произойдет, но когда произойдет – не ошибешься. Это как с "Тиффани"»



«Вы можете сказать, что о вас думает мужчина, по тому, какие он Вам дарит серьги»

За роль в «Завтраке у Тиффани» Хепберн получила 750 тысяч долларов, став тогда самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. 4 декабря 2006 года черное платье, которое носит героиня Одри Хепберн, было продано за 807 тысяч долларов на аукционе Сhristie`s в Лондоне.

«Глянец», 2007 год

Российский фильм «Глянец» показывает мир героев светской хроники — московских випов начала 2000-х годов. Молодая девушка Галя приезжает в Москву из города Шахты. Она мечтает стать супермоделью и украсить своим фото обложку модного глянцевого журнала Beauty. Но главный редактор журнала говорит, что у Гали нет данных, после чего девушка идет работать швеей к известному модельеру.

Фото: © кадр из фильма

Главную роль сыграла актриса Юлия Высоцкая, компанию ей составили именитые актеры — Ефим Шифрин, Алексей Серебряков, Ирина Розанова, Александр Домогаров, Ольга и Татьяна Аргнтгольц. Снял фильм режиссер Андрей Кончаловский. Рейтинг «Глянца» IMDb: 5.40.

Цитаты из фильма:



«Ты расслабился и не заметил, что перестройка давно закончилась, идет глобализация. Стройными рядами наступает "Хьюго босс" и его барбос»



«Умные люди "Глянец" не читают, они его издают!»

«Кончаловский высказал на киноэкране то, что утверждал в публицистических речах еще в конце 80-х, будучи, как ни печально признать, пророчески прав... Он оказался единственным в том смысле, что скептически оценил шансы СССР — России стать высокоразвитой западной страной», — писал о фильме кинокритик Юрий Гладильщиков.

«Ив Сен-Лоран», 2013 год

Фильм-биография модельера Ива Сен-Лорана затрагивает практически всю жизнь выдающегося деятеля моды. Ив Сен-Лоран в возрасте 21-го года неожиданно был призван управлять большими домами моды, которыми заведовал недавно умерший Кристиан Диор. Очень молодой помощник привлек всеобщее внимание своей первой же коллекцией одежды.

Фото: © кадр из фильма

Роль молодого модельера выпало исполнить французскому актеру Пьеру Нинэ, мецената и основателя дома моды Yves Saint Laurent Пьера Берже сыграл Гийом Гальенн. Режиссер фильма — Джалиль Леспер. Рейтинг биографической драмы IMDb: 6.30

Цитаты из фильма:



«Мода быстрополетна, как и реклама, и это ее облагораживает»



— Мне кажется, я стал чем-то вроде лака для ногтей в дешевом магазине, или дамской сумочкой.

— Ив-Сен-Лоран стал чем-то межпланетным, вот и все.

Часть фильма была снята совместно с Пьером Берже, который самолично отправлял модели на подиум при съемках показа коллекции 1976 года Opra Ballets Russes. «Есть моменты, которые мне не нравятся, но это неважно. Вы должны воспринимать фильм как он есть, единым целым», — сказал Берже после выхода фильма.

«Шопоголик», 2009 год

Легкая американская комедия повествует о молодой девушке Ребекке Блумвуд, помешанной на шопинге и дорогой брендовой одежде. Она мечтает работать в престижном модном издании Алетт, но случайно попадает в редакцию финансового журнала. Девушка с долгами по кредитам начинает раздавать советы по правильному управлению личным капиталом.

Фото: © кадр из фильма

Главные роли в фильме сыграла австралийская актриса Айла Фишер и Хью Дэнси. Режиссер фильма — П.Дж. Хоган. Рейтинг комедии IMDb: 5.90.

Цитата из фильма:



«Вам знакомо это чувство, когда видишь симпатичного парня и он тебе улыбается, и твое сердце тает, как масло на горячем тосте? Вот со мной то же самое, когда я вижу магазин»

Фильм пестрит яркими нарядами главной героини, высмеиванием жертв распродаж и множеством известных брендов.

«Джиа», 1998 год

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о яркой, но короткой жизни всемирно известной супер-модели по имени Джиа Мари Каранджи. В конце семидесятых эту женщину называли королевой мирового подиума. До этого она была обыкновенной девушкой, работавшей мойщицей посуды в заброшенном кафе на окраинах города.

Фото: © кадр из фильма

Роль Джии исполнила Анджелина Джоли, также в фильме снялись Элизабет Митчелл, Мерседес Руэль, Эрик Майкл Коул, Скотт Коэн, Фэй Данауэй. Режиссер — Майкл Кристофер.

Анджелина Джоли очень долго отклоняла роль Джиа, ссылаясь на то, что, по ее словам, жизнь Джиа была слишком похожа на ее собственную.

Цитата из фильма:



«Мода — это не искусство, и даже не культура. Мода — это реклама, а реклама — это деньги»

На 33-й минуте фильма можно увидеть фотографию настоящей Джии Каранджи. Редактор журнала Vogue просматривает снимки моделей в поисках новой обложки, при этом дает беспощадные комментарии. Когда появляется изображение Джии, она говорит: «Скучная».