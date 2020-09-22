Начались испытания третьей российской вакцины от COVID-19

Минздрав разрешил провести клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства. Это цельновирионная вакцина — уже третья, разработанная в России.

Клиническое исследование вакцины начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Более 3 тысяч добровольцев после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.

«Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года», — цитирует пресс-служба генерального директора Центра Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова.

Центр Чумакова завершил доклинические испытания собственной цельновирионной вакцины против COVID-19 в августе. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

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«Доклинические исследования нашей вакцины показали формирование стойкого иммунного ответа. После успешного завершения клинических исследований массовое производство нашей вакцины можно будет развернуть уже в ноябре текущего года», — сообщал Ишмухаметов.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции — это разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Партии препарата уже поступают в регионы. Новосибирский центр «Вектор» завершает испытания вакцины «ЭпиВакКорона», также в России тестируют китайскую Sinopharm и англо-шведскую AstraZeneca.