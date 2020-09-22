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Начались испытания третьей российской вакцины от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минздрав разрешил провести клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства. Это цельновирионная вакцина — уже третья, разработанная в России.

Клиническое исследование вакцины начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Более 3 тысяч добровольцев после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.

«Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года», — цитирует пресс-служба генерального директора Центра Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова.

Центр Чумакова завершил доклинические испытания собственной цельновирионной вакцины против COVID-19 в августе. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

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«Доклинические исследования нашей вакцины показали формирование стойкого иммунного ответа. После успешного завершения клинических исследований массовое производство нашей вакцины можно будет развернуть уже в ноябре текущего года», — сообщал Ишмухаметов.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции — это разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Партии препарата уже поступают в регионы. Новосибирский центр «Вектор» завершает испытания вакцины «ЭпиВакКорона», также в России тестируют китайскую Sinopharm и англо-шведскую AstraZeneca.

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Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

merkulov tolya

как им верить если они из всех договоров выходят

Nik3316

перевожу... первые выпустили, поэтому бабла хотим, хотя не факт что он поможет...

150388

Зарплата судьи примерно 200 000 руб, итого 200 000 *3%= 6000 руб это примерно около 78 долларов... Знатно...

Uynachalnica

А то, стоят на страже конституции, однозначно!