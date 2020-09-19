Российские лекарства от COVID будут стоить более 10 тыс. рублей

Российские препараты для лечения коронавирусной инфекции в аптеках будут стоить более 10 тысяч рублей: «Коронавир» — 11,5 тысячи, «Арепливир» — 12,3 тысячи.

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир», они появятся в аптеках на следующей неделе.

По данным компании-производителя «Р-Фарм», «Коронавир» будет стоить в аптеках 11,5 тысячи рублей за 50 таблеток в упаковке. Препарат «Арепливир» для лечения COVID-19 рекомендовали продавать по 12,3 тысячи рублей.

«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — цитирует РИА Новости гендиректора фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрея Младенцева.