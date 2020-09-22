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Путин выступит в первый день юбилейной Генассамблеи ООН

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин во вторник в пятый раз выступит на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных наций (ГА ООН) и впервые его речь прозвучит не с трибуны зала заседаний, а с экрана в формате видеозаписи.

Путин планирует основное внимание в выступлении сосредоточить на том беспрецедентном вызове, который бросила миру пандемия, на многочисленных проблемах, обострившихся из-за нее, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

Пандемия коронавируса внесла коррективы в формат нынешней юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН: лидеры государств не смогли собраться в ее штаб-квартире, а принимают участие в работе дистанционно.

Все страны попросили прислать заранее записанные видеовыступления — таким образом, эта неделя станет самым масштабным международным онлайн-мероприятием в истории. В самом зале Генассамблеи будут присутствовать только генсек организации Антониу Гутерриш, председатель 75-й сессии ГА Волкан Бозкыр и постоянные представители стран при ООН, которые будут презентовать выступления лидеров стран.

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Первым из лидеров, по традиции, к миру обратится президент Бразилии. Согласно ооновской легенде, именно бразильский представитель оказался самым смелым, выступив первым на историческом заседании Генассамблеи, прошедшем в 1946 году в Лондоне.

Далее, как ожидается, прозвучит выступление президента США Дональда Трампа. Путин выступит восьмым в первый же день дебатов — 22 сентября (18.00 по Москве).

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Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

merkulov tolya

как им верить если они из всех договоров выходят

Nik3316

перевожу... первые выпустили, поэтому бабла хотим, хотя не факт что он поможет...

150388

Зарплата судьи примерно 200 000 руб, итого 200 000 *3%= 6000 руб это примерно около 78 долларов... Знатно...

Uynachalnica

А то, стоят на страже конституции, однозначно!