Путин выступит в первый день юбилейной Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин во вторник в пятый раз выступит на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных наций (ГА ООН) и впервые его речь прозвучит не с трибуны зала заседаний, а с экрана в формате видеозаписи.

Путин планирует основное внимание в выступлении сосредоточить на том беспрецедентном вызове, который бросила миру пандемия, на многочисленных проблемах, обострившихся из-за нее, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

Пандемия коронавируса внесла коррективы в формат нынешней юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН: лидеры государств не смогли собраться в ее штаб-квартире, а принимают участие в работе дистанционно.

Все страны попросили прислать заранее записанные видеовыступления — таким образом, эта неделя станет самым масштабным международным онлайн-мероприятием в истории. В самом зале Генассамблеи будут присутствовать только генсек организации Антониу Гутерриш, председатель 75-й сессии ГА Волкан Бозкыр и постоянные представители стран при ООН, которые будут презентовать выступления лидеров стран.

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Первым из лидеров, по традиции, к миру обратится президент Бразилии. Согласно ооновской легенде, именно бразильский представитель оказался самым смелым, выступив первым на историческом заседании Генассамблеи, прошедшем в 1946 году в Лондоне.

Далее, как ожидается, прозвучит выступление президента США Дональда Трампа. Путин выступит восьмым в первый же день дебатов — 22 сентября (18.00 по Москве).