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Tesla со спящим водителем попыталась сбежать от полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Королевская полиция Канады

Электрокар Tesla, находившийся под управлением автопилота, попытался скрыться от полиции, водитель и пассажир в это время спали на откинутых сидениях, сообщила дорожная полиция канадской провинции Альберта.

Инцидент произошел еще 9 июля. В полицию поступила жалоба на автомобиль, который двигался по шоссе на большой скорости, но выглядел так, будто за рулем никого не было.

Патрульные обнаружили на трассе Tesla Model S и, включив сигнальные огни, попытались остановить ее. Однако машина увеличила скорость со 140 километров в час до 150-ти. Ограничение по скорости в этой части трассы составляет 110 километров в час.

Водитель и его пассажиры спали. После расследования 20-летнему мужчине предъявили обвинение в опасном вождении и вручили повестку в суд, который должен состояться в декабре

«Автопилот — дополнительная система безопасности и не должен оставаться без присмотра водителя», — прокомментировал глава полиции Альберты Гэри Грэм.

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