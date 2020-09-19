Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер ракеты»

Россия создала свое гиперзвуковое оружие — «супер-пупер ракету», получив информацию о подобных технологиях от администрации его предшественника Барака Обамы, но теперь у США есть еще более быстрое оружие, заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Миннесота.

«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость», — цитирует Трампа ТАСС.

По его словам, Россия получила эту информацию от администрации Обамы. «Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали?» — заявил американский лидер.

Однако теперь США разработали еще более быструю ракету — «самое великое оружие, когда-либо созданное человеком». «Я лишь говорю, что у нас есть самое мощное оружие в мире, и я даже не буду говорить, что это за тип оружия. Вам лучше об этом и не знать. И не дай бог, чтобы нам когда-либо пришлось его использовать», — отметил он.

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О разработке в России новейшего гиперзвукового оружия президент Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Глава государства представил ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», а также ракету «Кинжал».

Пентагон в начале года заявил о планах начать испытания гиперзвукового оружия в этом году. В середине мая Трамп сообщил о разработке ракеты, которая будет в 17 раз быстрее ныне существующих.