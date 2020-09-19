НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер ракеты»

Источник:
Sibnet.ru
412 6
Фото: © The White House

Россия создала свое гиперзвуковое оружие — «супер-пупер ракету», получив информацию о подобных технологиях от администрации его предшественника Барака Обамы, но теперь у США есть еще более быстрое оружие, заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Миннесота.

«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость», — цитирует Трампа ТАСС.

По его словам, Россия получила эту информацию от администрации Обамы. «Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали?» — заявил американский лидер.

Однако теперь США разработали еще более быструю ракету — «самое великое оружие, когда-либо созданное человеком». «Я лишь говорю, что у нас есть самое мощное оружие в мире, и я даже не буду говорить, что это за тип оружия. Вам лучше об этом и не знать. И не дай бог, чтобы нам когда-либо пришлось его использовать», — отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции

О разработке в России новейшего гиперзвукового оружия президент Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Глава государства представил ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», а также ракету «Кинжал».

Пентагон в начале года заявил о планах начать испытания гиперзвукового оружия в этом году. В середине мая Трамп сообщил о разработке ракеты, которая будет в 17 раз быстрее ныне существующих.

Еще по теме
Песков рассказал об абсурде в истории с Навальным
Российские и белорусские артисты записали песню с фразой Лукашенко
Путин и еще восемь лидеров получили Шнобелевскую премию
Лукашенко закрыл границу с Польшей, Литвой и Украиной
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер ракеты»
•
Законопроект о реновации в регионах дошел до Госдумы
•
Лекарства от COVID будут стоить более 10 тыс. рублей
•
Сбой произошел в работе Telegram
Подробности
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Сибирь 19.09.2020 15:04
Кто живет в водонапорной башне?
Сибирь 19.09.2020 14:22
Глава Тувы отреагировал на возможную отставку
Сибирь 19.09.2020 13:50
Сибирские ученые получили грант на вычислительную технику будущего
Сибирь 18.09.2020 20:44
Самое популярное
Полмиллиона пообещали за поимку сбежавших «Бонни и Клайда»
6143
Прокуратура утвердила обвинение Шамсутдинову
3620
Коронавирус привел к утиному беби-буму на новосибирских озерах
3336
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
3129
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер ракеты»
•
Законопроект о реновации в регионах дошел до Госдумы
•
Лекарства от COVID будут стоить более 10 тыс. рублей
•
Сбой произошел в работе Telegram
Подробности
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Что им какой то город Абакан... Для себя любимых им ничего не жалко. Москва купается в деньгах на фоне...

senik

"Шнобелевская премия, называемая также Антинобелевской премией, вручается «за достижения, которые сначала...

Иркут 69

20 лет человек просиживал штаны в госдумке. 20 лет безропотно давил кнопки. Хотя мог бы реально приносить...

Иркут 69

Совершенно неуместны. Какое отношение к законотворчеству может иметь спорт..? Можно быть отличным спортсменом...

150388

Жизнь, а точнее выживание в России это самый лучший квест... И ненадо ничего придумывать больше... Выживи...