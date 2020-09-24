Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»

Популярность дистанционного образования для российских школьников резко выросла из-за карантинных ограничений весной 2020 года. Уроки онлайн — единственный способ поддержать успеваемость ребенка в случае второй волны коронавируса. «Ростелеком Лицей» недавно представил обновленную версию сервиса для удаленной учебы. Протестируем его возможности.

Сервис «Ростелеком Лицей» заработал в сентябре 2018 года. Он предлагает услуги электронного обучения для детей с 1 по 11 класс. Учебная программа ресурса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).

«Дистанционка» с индивидуальным подходом

Популярность «Ростелеком Лицей» резко выросла за последние месяцы — в некоторых регионах количество подписок увеличилось в 40-45 раз. Конечно, ключевую роль в аномальном всплеске сыграла пандемия. Но сервис остается востребованным даже после старта обычного учебного года.

Родители начинают понимать, что дополнительные онлайн-уроки положительно сказывается на основном учебном процессе. Кроме этого, дистанционная школа постепенно становится неотъемлемой частью основного учебного процесса, так как многие виртуальные уроки «Ростелеком Лицей» удачно дополняют стандартную школьную программу.

Сервис фактически всеобъемлющий — он содержит готовые уроки, задания, тесты, тренажеры, курсы, конспекты, обучающие видео, мультфильмы. Школьники могут изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, самостоятельно готовиться к экзаменам и контрольным.

После обновления к старту учебного года-2020 в «Лицее» представлены уроки по всем предметам школьной программы, кроме физкультуры. Важно, что многие занятия ведут высококвалифицированные преподаватели ведущих российских школ и вузов. Среди наставников — педагоги «Президентской» и «Ломоносовской» школ, НИУ ВШЭ, МГУ и других вузов.

За минувшее лето разработчики также добавили в сервис сразу шесть новых курсов в раздел «Развивающие курсы». Например, появился авторский модуль «От нуля до Intermediate», который разработан так, чтобы легко и без зубрежки освоить тонкости английского языка ученикам 5–11 классов. Более того, курс универсален — он подойдет даже взрослым.

Чему учат на домашних уроках

Самыми популярными предметами для самоподготовки традиционно остаются математика, русский и английский языки. При этом портал предлагает подходить к образовательному процессу «объемно» — по одним и тем же предметам предлагается контент по направлениям «Школа» и «Развитие».

Первый раздел содержит учебную программу, разработанную по строгим образовательным стандартам. Здесь ребенок «усваивает» обязательную базу. Раздел «Развитие» — более свободный и творческий, он рассчитан на школьника, который хочет получить дополнительные навыки.

В частности, модуль «Ментальная арифметика» позволит увеличить скорость мышления, повысить концентрацию внимания, думать нестандартно. В «Ростелеком Лицей» также есть курсы финансовой и цифровой грамотности для школьников, уроки по проведению дома безопасных химических экспериментов, робототехнике и многое другое.

Для младшей школы на платформе предусмотрены уроки по математике, русскому языку, литературе, английскому языку и окружающему миру. Старшеклассникам доступны математика, русский язык, физика, биология, география, химия, информатика, литература, обществознание, отечественная и всемирная история.

Также есть раздел с дополнительными курсами. Фактически, это удаленные репетиторы за дополнительную плату, которых родители выбирают самостоятельно. Все партнерские сервисы проверяются экспертами Ростелекома на соответствие образовательным стандартам. Дополнительные уроки проводятся на платформе «Ростелеком Лицей».

Плюсы онлайн-сервиса

Разберем преимущества сервиса. Родителям отстающих учеников «Ростелеком Лицей» позволяет подтянуть успеваемость своих отпрысков без серьезных затрат на репетиторов. Портал запустил тестирование по предметам и темам из каждого предмета, появилась индивидуальная статистика прогресса для ученика, прогресс могут отслеживать мама или папа.

Контент четко структурирован по темам и урокам в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Если ребенок легко приболел и сидит дома, можно смело открывать нужный урок в «Ростелеком Лицей», чтобы он не отстал от программы. При необходимости сервис может полностью заменить учебный процесс в школе.

Немаловажно, что обучение на платформе «Ростелеком Лицей» доступно в любое время и в любом месте. Достаточно планшета или компьютера с интернетом. Если пользователь разобрался в теме, сидеть «школьные» 45 минут перед монитором не нужно. Есть интерактивные подсказки, ошибки можно исправлять по ходу урока.

Старшеклассники могут последовательно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, для этого есть специальные курсы. При этом любое видео сервиса — не просто лекция педагога, снятая на видеокамеру. Здесь есть элементы дополненной реальности, когда перед учениками «в воздухе» возникают формулы или примеры. Кстати, на портале довольно много полезного обучающего контента для родителей.

Качество самого обучающего контента очень высокое, многие эксклюзивные курсы читают преподаватели ведущих российских вузов. Наставники используют уникальные авторские образовательные методики. Такой уровень подачи материала нередко недостижим в стандартной школе.

Подписка и дополнительные возможности

Доступ к сервису осуществляется по подписке, однако тестирование возможностей бесплатное. Можно сразу приобрести девять месяцев или продлевать подписку каждый месяц. Сейчас действует льготная цена — 199 рублей за месяц. Сама подписка достаточно гибкая и при необходимости предлагает дополнительные возможности.

Например, есть расширенная подписка «Лицей Плюс», которая стоит дополнительно 300 рублей в месяц. Ее обладатели имеют возможность получить индивидуальную помощь от профессионального консультанта. При необходимости он поможет составить индивидуальную программу обучения.

Кроме этого, расширенная подписка позволяет проходить тесты в режиме онлайн — полезная фишка для старшеклассника, который пытается понять, какой вуз выбрать для дальнейшего обучения. Наконец, «Лицей Плюс» дает существенные скидки и бонусы на курсы от партнеров Ростелекома.

Для работы с платформой «Ростелеком Лицей» совершенно не обязательно быть абонентом компании «Ростелеком». Чтобы стартовать, достаточно зайти зайти на сайт lc.rt.ru, нажать на кнопку «Вход», авторизоваться согласно инструкции и начать обучение.

Для абонентов компании приятный бонус — обучающие видео доступны в подписках «Интерактивного ТВ» и Wink.

Кроме того, интернет-абоненты Ростетелкома могут связать учетную запись в «Лицее» со своим лицевым счетом, стобы получить возможность пользоваться другими бонусами, например, аукционными промокодами на бесплатную подписку.