Квест закрыли в Новосибирске после нападения змеи на ребенка

Змея укусила ребёнка на квесте «Форд Боярд» в Новосибирске, прокуратура приостановила его деятельность и нашла множество других нарушений.

Как сообщила в пятницу прокуратура Новосибирской области, 31 августа на квесте «Форт Боярд» ребёнка укусила змея. Выяснилось, что массовые развлекательные мероприятия в этот период в принципе не должны были работать, то есть квест действовал с нарушением закона.

Нельзя было работать также с животными. «У индивидуального предпринимателя отсутствовал журнал наблюдений за животными, план проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней животных; отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, оформленные в установленном порядке на используемых во время квеста животных (маисовый полоз, крыса)», – сказано в сообщении ведомства.

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Кроме того, в помещении квеста отсутствовала информация об исполнителе услуги, режиме работы, цене, правилах и условиях эффективного и безопасного использования услуги.

«Деятельность квеста приостановлена, маисовый полоз и крыса исключены из программы квеста. Законным представителям пострадавшего ребенка индивидуальным предпринимателем возмещены материальный ущерб и моральный вред», – говорится в сообщении.

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела по статьям о нарушениях прав потребителей, невыполнении правил поведения при ЧС, нарушении правил карантина животных.