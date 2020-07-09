Змея напала на ребенка в музее в Бурятии

Ядовитая змея укусила пятилетнего мальчика на территории Этнографического музея Бурятии. Ребенок находится в больнице, сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Возле административного здания змея укусила пятилетнего мальчика, когда малыш играл на поляне. Сотрудник музея оперативно доставил ребенка в клиническую больницу, где ему оказали специализированную помощь.

Сейчас угрозы здоровью ребенка нет, он находится в стационаре под наблюдением врачей. Музей оказал помощь родителям для скорейшего воссоединения ребенка с семьей. За всю историю работы музея такой инцидент произошел впервые.

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Старожилы музея не помнят таких случаев выхода змей к людям за последние 15 лет. В данный момент администрация музея консультируется с отделом коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора республики, а также с герпетологами Бурятского научного центра.

Этнографический музей народов Забайкалья— музейный комплекс под открытым небом в городе Улан-Удэ. Занимает территорию площадью 37 гектаров, где собрано более 40 архитектурных памятников и свыше 11 тысяч экспонатов.