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Змея напала на ребенка в музее в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
237 0
Фото: © Highlandtiercel / Общественное достояние

Ядовитая змея укусила пятилетнего мальчика на территории Этнографического музея Бурятии. Ребенок находится в больнице, сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Возле административного здания змея укусила пятилетнего мальчика, когда малыш играл на поляне. Сотрудник музея оперативно доставил ребенка в клиническую больницу, где ему оказали специализированную помощь.

Сейчас угрозы здоровью ребенка нет, он находится в стационаре под наблюдением врачей. Музей оказал помощь родителям для скорейшего воссоединения ребенка с семьей. За всю историю работы музея такой инцидент произошел впервые.

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Старожилы музея не помнят таких случаев выхода змей к людям за последние 15 лет. В данный момент администрация музея консультируется с отделом коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора республики, а также с герпетологами Бурятского научного центра.

Этнографический музей народов Забайкалья— музейный комплекс под открытым небом в городе Улан-Удэ. Занимает территорию площадью 37 гектаров, где собрано более 40 архитектурных памятников и свыше 11 тысяч экспонатов.

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Топ комментариев

corrector

Опровергли? Ну слава богу, сразу у народа в карманах прибавилось

great_america

Это понятно. Им так спокойнее. Проще не замечать проблемы чем решать их.

Plaguer

Можно было просто сказать что он никогда не был рабовладельцем, а то что его заставляют вставать на колени...

cre

Значит СК РФ 15 лет ничего не делал и сейчас по указке ЕР просто решил устранить конкурента.

ponhik78

Харашавин был единороссом. Дык столько восторгов было когда его арестовали) А Фургал ЛДПР. Не удивлюсь...