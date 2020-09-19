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Новое музыкальное шоу «Пой без правил» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Новое музыкально-развлекательное шоу с участием популярных российских исполнителей «Пой без правил» стартует на ТНТ 20 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

Суть программы в испытании музыкантов на прочность. В каждом выпуске одной российской поп-звезде предстоит пройти шесть сумасшедших испытаний, допев свой хит до конца.

Артисту придется, например, одновременно петь и отвечать на сообщения в телефоне или попадать в фонограмму, которая внезапно будет ускоряться и замедляться.

В качестве ведущего «Пой без правил» выступит резидент Comedy Club Илья Соболев, он будет помогать звездам пройти все испытания.

Премьера шоу «Пой без правил» — 20 сентября в 21.00 на ТНТ.
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