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Новые японские власти высказались об отношениях с Россией

Источник:
РИА Новости
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Фото: Mj-bird / CC BY-SA 3.0

Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили в Министерстве иностранных дел Японии.

В среду объявлен новый состав правительства Японии. Премьер-министром стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ. Свои посты сохранили глава МИД Тосимицу Мотэги, руководитель Минобороны Нобуо Киси, а также министр экономики Хироси Кадзияма, ответственный за сотрудничество с Россией.

«Мы воздерживаемся от прогнозов, но правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры», — сообщили РИА Новости в МИД Японии.

Отношения между двумя странами омрачает отсутствие мирного договора и претензии Токио на острова Большой Курильской гряды: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора.

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СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года. В Токио это считают серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи всех четырех островов.

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