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Выбран новый премьер-министр Японии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 内閣官房内閣広報室 / CC BY 4.0

Лидер Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга избран новым главой правительства страны, трансляция голосования велась в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента.

За 71-летнего Сугу проголосовали 314 депутатов, всего были признаны действительными 462 бюллетеня.

Суга стал 99-м премьер-министром Японии. Вскоре будет объявлен состав его кабинета. Политик обещал продолжить политику своего предшественника Синдзо Абэ, в частности, реализовать меры по смягчению кредитно-денежной политики, снижению дефляции и стимуляции экономики. Кроме того, он сообщал о дополнительных мерах поддержки национальной экономики.

Занимавший свой пост с 2012 года Абэ ушел в отставку 28 августа. Он объяснил это решение ухудшением состояния здоровья — экс-премьер страдает от хронического язвенного колита. Абэ возглавлял правительство Японии рекордные восемь лет.

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scorpion2777

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shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

Алекс555

Какой смысл отравлять Навального в России. В России скандал не нужен был.И так ясно 100% из-за газовой...

karuto

Бьюти-блогер Алекс жадный, но не глупый. Донаты как в России он нигде больше поднимать не сможет. Это...

WSG0600-164-164

Что-то смутно напомнило, ах да три миллиарда выданных Януковичу..., Интересно их вернули или ростом пенсионного...