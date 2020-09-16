Выбран новый премьер-министр Японии

Лидер Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга избран новым главой правительства страны, трансляция голосования велась в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента.

За 71-летнего Сугу проголосовали 314 депутатов, всего были признаны действительными 462 бюллетеня.

Суга стал 99-м премьер-министром Японии. Вскоре будет объявлен состав его кабинета. Политик обещал продолжить политику своего предшественника Синдзо Абэ, в частности, реализовать меры по смягчению кредитно-денежной политики, снижению дефляции и стимуляции экономики. Кроме того, он сообщал о дополнительных мерах поддержки национальной экономики.

Занимавший свой пост с 2012 года Абэ ушел в отставку 28 августа. Он объяснил это решение ухудшением состояния здоровья — экс-премьер страдает от хронического язвенного колита. Абэ возглавлял правительство Японии рекордные восемь лет.