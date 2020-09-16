НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери

Материнский капитал предложили тратить на ремонт

Источник:
Sibnet.ru
196 0
Фото: © Sibnet.ru

Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартиры, с такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт, сообщила член ОНФ Юлия Зимова.

«"Союз матерей" предложил, чтобы маткапитал можно было использовать для ремонта жилья», — цитируют Зимову «Известия».

По ее словам, эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». О ее востребованности сказали 46% респондентов, при этом за приобретение на деньги маткапитала автомобиля высказались 44%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОгород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?

«Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально», — отметила Зимова.

Инициативу готовы поддержать в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.

Размер маткапитала на сегодняшний день составляет 466,6 тысячи рублей за первого ребенка, 150 тысяч — за второго. Средства материнского капитала позволено тратить на образование детей, улучшение жилищных условий (в том числе на первый взнос по ипотеке), формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на ежемесячные выплаты семьям с низким уровнем доходов.

Еще по теме
Автоэксперт раскритиковал ПДД о роликах и электросамокатах
Новая попытка Госдумы: когда отменят транспортный налог
Депутат предложил выдавать автомобильные права в 16 лет
Частные детективы займутся расследованием по страховкам
смотреть все
Жизнь #Законы #Квадраты
КАРТИНА ДНЯ
•
Выбран новый премьер-министр Японии
•
Материнский капитал предложили тратить на ремонт
•
Новые японские власти высказались об отношениях с Россией
•
Водители заметили вежливость сотрудников ГИБДД
Подробности
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
•
Новая попытка Госдумы: когда отменят транспортный налог
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Эколог заподозрил власть в создании резервации возле Байкала
Сибирь 16.09.2020 14:30
Кинотеатры разрешили открыть в Томске
Сибирь 16.09.2020 13:58
Пандемия лишила Приангарье половины туристов
Сибирь 16.09.2020 13:15
Такси перевернулось в Томске
Сибирь 16.09.2020 13:12
Самое популярное
Графику Crysis Remastered показали на видео
6356
Полмиллиона пообещали за поимку сбежавших «Бонни и Клайда»
5347
Изменены правила сдачи экзамена на водительские права
3341
Женщина выплатила ипотеку за пять дней
3285
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Выбран новый премьер-министр Японии
•
Материнский капитал предложили тратить на ремонт
•
Новые японские власти высказались об отношениях с Россией
•
Водители заметили вежливость сотрудников ГИБДД
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
42
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
40
Навальный решил вернуться в Россию
39
Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы
38
Путин примет Лукашенко в Сочи
28