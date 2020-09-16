Материнский капитал предложили тратить на ремонт

Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартиры, с такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт, сообщила член ОНФ Юлия Зимова.

«"Союз матерей" предложил, чтобы маткапитал можно было использовать для ремонта жилья», — цитируют Зимову «Известия».

По ее словам, эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». О ее востребованности сказали 46% респондентов, при этом за приобретение на деньги маткапитала автомобиля высказались 44%.

«Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально», — отметила Зимова.

Инициативу готовы поддержать в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.

Размер маткапитала на сегодняшний день составляет 466,6 тысячи рублей за первого ребенка, 150 тысяч — за второго. Средства материнского капитала позволено тратить на образование детей, улучшение жилищных условий (в том числе на первый взнос по ипотеке), формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на ежемесячные выплаты семьям с низким уровнем доходов.