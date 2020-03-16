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Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Новая госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» предусматривает пониженную ставку по ипотечному кредиту — от 2,7% до 3%. Идея льготы — в развитии сел и снижении оттока населения, однако по факту «сельскую ипотеку» можно взять и на полногабаритную квартиру в часе езды от центра города, и на коттедж в пригородном поселке. 

«Сельская ипотека» — это, по сути, очередная программа господдержки. Действовать она начала с января 2020 года. Основное условие — жилье должно находиться в сельской местности или приравненной к ней территории.

Кто может взять ипотеку под 3%

Отдельных требований к социальному статусу, семейному положению, месту жительства заемщика нет. Ипотеку может взять многодетная семья, например из Новосибирской области, в близлежащем селе. Если житель Дальнего Востока захочет построить дом по «сельской ипотеке» в Алтайском крае, он тоже может подать заявку.  

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Заемщик может претендовать на квартиру. Это может быть как новостройка, так и вторичное жилье. На приобретение дома также предусмотрена «сельская ипотека». Если у потенциального заемщика есть земельный участок в селе, он может взять ипотеку на строительство дома.

Для «сельской ипотеки» подходят: деревня, село, станица, поселок городского типа, рабочий поселок, малые города с населением до 30 тысяч человек, если региональные власти включили их в список.

Уточнить, какая именно территория вошла в список, можно в банке или на сайте регионального правительства. Выдает займы по «сельской ипотеке» пока только Россельхозбанк.

Условия для получения «сельской ипотеки»:

  • Первоначальный взнос от 10%.
  • Срок ипотеки от одного до 300 месяцев.
  • Сумма кредита от 100 тысяч до 5 миллионов рублей в Ленинградской области и на Дальнем Востоке.
  • От 100 тысяч до 3 миллионов рублей по остальной территории России.
  • Супруг или супруга заемщика в обязательном порядке становится созаемщиком.
  • Процентная ставка от 2,7% годовых при отсутствии личного страхования увеличивается до 3%. 

Где дают «сельскую ипотеку»

Для жителей ряда регионов это возможность приобрести недвижимость не только в селе, но и на территории, близкой к городу. Например, в Иркутской области под программу попало село Хомутово. В 2002 году там проживало немногим больше 2 тысяч жителей, в 2018 хомутовская агломерация насчитывала около 20 тысяч человек.

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Территория пользуется спросом, потому что находится в 20 километрах от центра Иркутска и в 15 километрах от его окраин. Дома в Хомутово пользуются спросом, а их стоимость варьируется от 1,6 до 6 миллионов рублей.

В Новосибирской области под программу «сельской ипотеки» не вошли Новосибирск, Бердск, Искитим. А вот рабочий поселок Линево, а также Кольцово, Краснообск и прилегающие к ним территории — вошли. 

Это значит, что теоретически под «сельскую ипотеку» попадают территории ВАСХНИЛ, площадка рядом с Первомайским районом, Каинская заимка, Ложок рядом с Академгородком и другие близкие к городу «села».

Некоторые территории по расположению вполне удобны для городского жителя. Например, Краснообск ближе к центру города, чем городской ОбьГЭС. К тому же на окраинах больше развито строительство недвижимости эконом-класса, а ипотека под 2,7% увеличит спрос на него.

«Все, что снижает нагрузку на людей и повышает спрос — востребовано застройщиками. Клиент любит инфраструктуру, а застройщик борется за клиента. Это даст возможность застройщикам, например, улучшить дороги… Было бы неплохо, если бы параллельно там развивали рабочие места. Это лучше, чем хоронить деньги в госбюджете и в разных фондах», — поделился мнением независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев. 

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