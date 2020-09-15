Больных COVID-19 в Забайкалье разместят в кожвендиспансере

Дополнительные места для больных COVID-19 в Забайкалье развернут в кожвендиспансере из-за роста случаев заражения, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Решение об открытии дополнительных коек принимается в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе совместно с оперативным штабом по предотвращению распространения коронавируса. Они будут разворачиваться поэтапно», — прокомментировала глава краевого Минздрава Анна Шангина.

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В кожвендиспансере создадут 65 мест. В главном моногоспитале Забайкалья – городской клинической больнице №1 – развернуто 340 коек для пациентов с COVID-19, также функционируют 40 коек в городской клинической больнице №2.

Максимальное количество коек, задействованных в Чите и районах края для больных коронавирусом, в период пандемии достигало более 1,16 тысячи человек.

В Забайкалье сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции. В последние недели в крае постоянно растет число зарегистрированных случаев заболевания. Соблюдение мер безопасности поможет сохранить здоровье и жизнь забайкальцев.