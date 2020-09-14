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Жанна Агузарова выпустила альбом «Королева Сансета»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rostislav (Slava) Smolin from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Эпатажная певица Жанна Агузарова выпустила первый за 30 лет альбом «Королева Сансета», в него вошли уже изданные песни.

В альбоме Агузаровой 12 песен: «Королева Сансета», «Ты мой любимый», «Далеко», «Не упрекай», «Майя», «Над тобою ярко горит звезда», «Счастье придет», «Свободная земля», «Радуга», «Хале Боп», «Музыкант», «Мужчины в этой жизни».

Жанна Агузарова известна своим эксцентричным стилем в музыке и одежде. В своих немногочисленных интервью певица нередко говорит о своём внеземном происхождении и «внутренних связях» с марсианами.



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