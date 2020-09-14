Жанна Агузарова выпустила альбом «Королева Сансета»

Эпатажная певица Жанна Агузарова выпустила первый за 30 лет альбом «Королева Сансета», в него вошли уже изданные песни.

В альбоме Агузаровой 12 песен: «Королева Сансета», «Ты мой любимый», «Далеко», «Не упрекай», «Майя», «Над тобою ярко горит звезда», «Счастье придет», «Свободная земля», «Радуга», «Хале Боп», «Музыкант», «Мужчины в этой жизни».

Жанна Агузарова известна своим эксцентричным стилем в музыке и одежде. В своих немногочисленных интервью певица нередко говорит о своём внеземном происхождении и «внутренних связях» с марсианами.