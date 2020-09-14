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Первый снег выпал в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Первый снег выпал в Слюдянском районе Иркутской области. Фотографию заснеженных просторов опубликовали пользователи в социальной сети «ВКонтакте».

Местный жители Владимир Крысин сообщил, что под утро в Слюдянском районе выпал первый снег. Фотографию он опубликовал в паблике «Иркутск Сегодня» во «ВКонтакте». По словам очевидца, снега выпало очень много.

Фото: © vk.com/irktoday

По информации Иркутского гидрометцентра, пасмурная погода с мокрым снегом задержится в области. Местами пройдут кратковременные дожди. А в Тулунском, Нижнеудинском, центральных и южных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья с мокрым снегом.

Мокрый снег и сильные дожди прогнозируют синоптики в понедельник и в Забайкальском крае. А также ливни, грозы, град, усиление ветра до 20-24 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Спасатели просят жителей быть предельно внимательными.

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