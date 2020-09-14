Составлен топ главных российских актеров последнего десятилетия

Рейтинг главных российских актеров последнего десятилетия возглавил Данила Козловский, опередив Александра Петрова.
Топ главных актеров составляли с учетом нескольких параметров. Например, общее количество проектов, в которых принял участие актер, число главных ролей, количество зарубежных проектов, фестивальные награды и кинопремии, количество подписчиков в Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артиста, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Топ-10 главных российских актеров:
- Данила Козловский
- Александр Петров
- Петр Федоров
- Иван Ургант
- Владимир Машков
- Дмитрий Нагиев
- Константин Хабенский
- Федор Бондарчук
- Сергей Светлаков
- Милош Бикович
У победителя рейтинга Данилы Козлоского, наибольшее количество главных ролей за десять лет и самая высокая вовлеченность в рекламные кампании среди всех участников рейтинга.
Александр Петров, несмотря на огромную популярность и большое число проектов, не смог обойти Козловского. В совокупности за последние десть лет у него меньшее количество главных ролей и чуть более скромное представительство на постерах фильмов в отличии главного соперника.
В то же время Петров превосходит лидера рейтинга по уровню медийности, что говорит о большем интересе публики к его персоне.