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Составлен топ главных российских актеров последнего десятилетия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Рейтинг главных российских актеров последнего десятилетия возглавил Данила Козловский, опередив Александра Петрова.

Топ главных актеров составляли с учетом нескольких параметров. Например, общее количество проектов, в которых принял участие актер, число главных ролей, количество зарубежных проектов, фестивальные награды и кинопремии, количество подписчиков в Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артиста, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Топ-10 главных российских актеров:

  1. Данила Козловский
  2. Александр Петров
  3. Петр Федоров
  4. Иван Ургант
  5. Владимир Машков
  6. Дмитрий Нагиев
  7. Константин Хабенский
  8. Федор Бондарчук
  9. Сергей Светлаков
  10. Милош Бикович

У победителя рейтинга Данилы Козлоского, наибольшее количество главных ролей за десять лет и самая высокая вовлеченность в рекламные кампании среди всех участников рейтинга.

Александр Петров, несмотря на огромную популярность и большое число проектов, не смог обойти Козловского. В совокупности за последние десть лет у него меньшее количество главных ролей и чуть более скромное представительство на постерах фильмов в отличии главного соперника.

В то же время Петров превосходит лидера рейтинга по уровню медийности, что говорит о большем интересе публики к его персоне.

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