Составлен топ главных российских актеров последнего десятилетия

Рейтинг главных российских актеров последнего десятилетия возглавил Данила Козловский, опередив Александра Петрова.

Топ главных актеров составляли с учетом нескольких параметров. Например, общее количество проектов, в которых принял участие актер, число главных ролей, количество зарубежных проектов, фестивальные награды и кинопремии, количество подписчиков в Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артиста, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Топ-10 главных российских актеров:

Данила Козловский Александр Петров Петр Федоров Иван Ургант Владимир Машков Дмитрий Нагиев Константин Хабенский Федор Бондарчук Сергей Светлаков Милош Бикович

У победителя рейтинга Данилы Козлоского, наибольшее количество главных ролей за десять лет и самая высокая вовлеченность в рекламные кампании среди всех участников рейтинга.

Александр Петров, несмотря на огромную популярность и большое число проектов, не смог обойти Козловского. В совокупности за последние десть лет у него меньшее количество главных ролей и чуть более скромное представительство на постерах фильмов в отличии главного соперника.

В то же время Петров превосходит лидера рейтинга по уровню медийности, что говорит о большем интересе публики к его персоне.