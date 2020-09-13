Глава штаба ВВС США заявил о подготовке к новой мировой войне

Новый начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун оценил потери и риски возможного военного конфликта Соединенных Штатов с Россией или Китаем со Второй мировой войной.

«Для победы в будущей войне с Россией и Китаем ВВС должны избавиться от устаревшего оборудования и программ, которые не могут помочь противостоять будущим угрозам», — приводит ТАСС заявление генерала

По его мнению, нагрузка на бюджет заставит принять сложные структурные решения, от которых нельзя будет уклониться. Предыдущие шаги, отметил Браун, не отвечают быстро меняющимся элементам в противостоянии с Москвой и Пекином.

Возможная война с сопоставимой по потенциалу страной, полагает генерал, не будет похожа на конфликт последних двух десятилетий. «Будущая война не останется далеко от наших границ. <...> ВВС должны быть готовы к борьбе с потерями и рисками для страны, более сопоставимыми со Второй мировой войной», — говорится в докладе.