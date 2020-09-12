Орды голодных комаров атаковали США

Гигантские рои комаров в американском штате Луизиана нападают на домашний скот, после чего он умирает от истощения, сообщается на сайте сельскохозяйственного центра университета штата.

Комары резко размножились на юге США после сильных дождей, прошедших вместе с ураганом «Лаура» в конце августа. Теперь насекомые из-за нехватки диких животных нападают на коров, быков и лошадей.

Москиты пьют кровь животных, ты вынуждены постоянно двигаться, чтобы отогнать кровососов. В результате животные не могут нормально питаться и сталкиваются с истощением, после чего умирают.

Отмечается, что люди могут обезопасить себя от комаров репеллентами, однако такой способ не подходит для животных. Некоторые владельцы надевают на своих питомцев защиту, чтобы обезопасить их от смерти.

Фермеры уже потеряли сотни голов крупного рогатого скота. В некоторых округах стали применять химическую обработку пастбищ, чтобы снизить количество москитов и дать возможность животным нормально питаться.