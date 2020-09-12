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Минобороны уберет боевой яд из списка запрещенных к продаже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России предложило убрать боевые отравляющие вещества из списка запрещенных к продаже. Соответствующий проект документа опубликован на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что в настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории России, уничтожены, а реализация химического оружия запрещена Конвенцией, поэтому боевой яд целесообразно исключить из перечня.

Также в пояснительной записке напоминается, что государства-участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия обязались не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать и не сохранять боевые яды.

В последнее время было зафиксировано несколько случаев отравления предположительно боевыми веществами. В частности, в организме российского оппозиционера Алексея Навального якобы нашли боевой яд из группы «Новичок».

Также «Новичком» 4 марта 2018 года были якобы отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их нашли в бессознательном состоянии на улице в Солсбери. По версии британских спецслужб, за отравлением стояли сотрудники ГРУ.

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