Минобороны уберет боевой яд из списка запрещенных к продаже

Министерство обороны России предложило убрать боевые отравляющие вещества из списка запрещенных к продаже. Соответствующий проект документа опубликован на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что в настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории России, уничтожены, а реализация химического оружия запрещена Конвенцией, поэтому боевой яд целесообразно исключить из перечня.

Также в пояснительной записке напоминается, что государства-участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия обязались не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать и не сохранять боевые яды.

В последнее время было зафиксировано несколько случаев отравления предположительно боевыми веществами. В частности, в организме российского оппозиционера Алексея Навального якобы нашли боевой яд из группы «Новичок».

Также «Новичком» 4 марта 2018 года были якобы отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их нашли в бессознательном состоянии на улице в Солсбери. По версии британских спецслужб, за отравлением стояли сотрудники ГРУ.