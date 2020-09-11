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Изменены правила сдачи экзамена на водительские права

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МВД подготовило новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на водительские права, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно новому регламенту, практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств будет проходить исключительно в условиях дорожного движения.

«Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями проводиться не будет», — говорится в сообщении.

Документ также корректирует перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов на экзамене. Их разделили на подгруппы — по одному, двум или трем баллам.

В отдельный блок вынесли грубые ошибки, которые приводят к провалу экзамена. Например, если претендент не пристегнул ремень безопасности или использовал во время движении телефон, процедура сразу завершится.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях дорожной обстановки, набрав при этом менее пяти штрафных баллов.

Также изменены некоторые упражнения практического экзамена. В частности, предусмотрена новая схема упражнения «Габаритной восьмерки». Кроме этого, устанавливаются процедуры аннулирования результатов экзаменов. Регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

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