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Фильм дня: «Боль и слава»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Боль и слава» — драматическая история одного кинорежиссера на закате творчества. После просмотра фильма зритель по-иному взглянет на мир создания кино.

Испания/Франция, 2019 год, режиссер Педро Альмодовар, 18+
В главной роли: Антонио Бандерас

Сюжет развивается вокруг талантливого режиссера Сальвадора Майо. Картина состоит из серии встреч и воспоминаний, благодаря которым воедино складывается весь пазл жизни главного героя.

Фильм получил положительные отзывы критиков, отметивших режиссуру, сценарий, актерские работы и саундтрек, а также назвавших картину лучшей работой Педро Альмодовара за последние годы. 

«Боль и слава» стал первым за 15 лет испанским фильмом, попавшим в число номинантов на «Оскар» как лучшая иностранная картина.

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