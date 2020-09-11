АвтоВАЗ выбрал название нового авто

Варианты Slava, Onegа, Lika и Alta стали победителями конкурса АвтоВАЗа на название для нового автомобиля Lada, сообщила компания в социальных сетях.

Публичный конкурс «Новая Lada: придумай название» стартовал в августе. Имя должно было ассоциироваться с Россией, быть благозвучным и легко читаться как на латинице, так и на кириллице.

Победителя выбрали для каждой социальной сети. В «ВКонтакте» лучшим стала Onegа, в Facebook — Slava, в «Одноклассниках» — Lika, а в Instagram — Alta.

В комментариях пользователи предлагали такие варианты, как Vodka, Varvara, Zvezda и Natasha. В начале мая автопроизводитель зарегистрировал в базе «Роспатента» три новых названия для своих моделей: Tensa, Forta и Kayna.