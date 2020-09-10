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Томский велосипедист поставил рекорд на Саянском кольце

Источник:
Sibnet.ru
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Велосипедист из Томска Егор Ковальчук поставил рекорд, проехав маршрут «Саянское кольцо» за максимально короткий промежуток времени, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

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Егору Ковальчуку понадобилось 78 часов и 50 минут, чтобы преодолеть 1,2 тысячи километров. Маршрут проходит через Саянские горы и три региона: Хакасию, Тыву и Красноярский край. Среднее время прохождения этого маршрута на велосипеде – около 14 дней.

«Проект направлен на популяризацию велосипедного спорта, а также на то, чтобы показать уникальную природу Сибири. В будущем, если всё сложится, планируем устраивать на этом маршруте велосипедные соревнования», – рассказал Ковальчук. Он планирует отправить заявку в Книгу рекордов России.

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