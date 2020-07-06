Физрук из Томска на велосипеде отправился в Крым

Учитель физкультуры средней школы села Подгорного в Томской области Иван Поротников в одиночку отправился на велосипеде в Керчь, сообщает пресс-центр администрации региона.

Велопутешествие Поротников начал 12 июня и уже проехал 3703 километра. Его цель — показать, что даже в период нестабильной эпидситуации жизнь не должна останавливаться. Учитель пропагандирует здоровый образ жизни и стремится покорить новые расстояния.

«Первая поломка велосипеда будто ударила по рукам. Я понял, что поездка будет не сахар. Порой такое чувство, будто кто-то тянет назад, мол, брось, вернись домой. Были и искушения — дальнобойщики предлагали подвезти. Но я говорил себе, что доеду любой ценой. Каждый день, каждая сотня километров приближают меня к мечте», — рассказал Иван Поротников.

Он добавил, что на пробеге сказывались перепады температур, ливни, ветра, холодные ночи в районе Южного Урала. Для учителя марафон стал испытанием на прочность, силу духа и твердость характера. Ученики школы, в которой работает Иван, верят в своего педагога и поддерживают его по телефону и в социальных сетях.

«Ребята из школы, где я преподаю, поддерживают меня по телефону и в социальных сетях. Им очень интересен такой необычный и длинный маршрут, и у нас уже есть опыт школьных экспедиций. В прошлом году мы с учениками ездили в горы Казахстана, в планах — покорить Алтай, поехать в Киргизию и даже совершить восхождение на Эльбрус!», — говорит учитель.

Сейчас Иван Поротников добрался до города Маркс Саратовской области. После устранения очередной поломки велосипедист отправится дальше. До Керченского моста ему остается около 1,4 тысячи километров.